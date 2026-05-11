Comenzó el Hot Sale: qué categorías participan y las ofertas especiales  

En el primer minuto de este lunes 11 de mayo, comenzó una nueva edición del Hot Sale, el evento de comercio electrónico más importante del país, que se extenderá hasta el miércoles 13.

En un contexto marcado por la cautela en el consumo durante el primer cuatrimestre del año, los comercios depositan grandes expectativas en el movimiento que puedan generar las ventas online y, especialmente, los televisores inteligentes.

Se trata de un evento que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), donde más de 800 marcas ofrecen más de 15.000 descuentos y promociones en diferentes rubros como tecnología, indumentaria, artículos de hogar, viajes, entre otros. La página oficial del evento es www.hotsale.com.ar.

Según referentes del sector, los Smart TV aparecen como el producto estrella de esta edición, ante el inicio del Mundial de Fútbol el mes próximo.

La expectativa está puesta en que este tipo de productos impulse nuevamente el consumo, acompañado por promociones y descuentos que rondarían entre el 20% y el 50%.

Además de los televisores, también se prevé una fuerte demanda en celulares, indumentaria, calzado y artículos de calefacción, impulsados por la llegada de las bajas temperaturas. En paralelo, el sector turístico espera un repunte en las consultas y reservas de cara a las vacaciones de invierno.

El Banco Nación llevará sus beneficios hasta el 17 de mayo en Tienda BNA+, con hasta 24 cuotas sin interés y reintegros del 20% para quienes cobren el sueldo en la entidad, con tope de $15.000. Además, en BNA Viajes habrá nueve cuotas sin interés y devoluciones del 10%. Una propuesta bien pensada para quienes ya vienen estirando cada peso.

La lista sigue con ICBC Argentina, que extenderá sus promos hasta el 17 de mayo en ICBC Mall, con hasta 18 cuotas sin interés y reintegros de hasta $50.000 para pagos hechos con Modo o Mobile Banking. También habrá descuentos en gift cards y ventajas con puntos de ICBC Club.

Por último, MODO participará con beneficios en comercios adheridos y acuerdos con distintos bancos, ofreciendo entre el 11 y el 17 de mayo reintegros del 20% y hasta 18 cuotas sin interés en compras desde su app o las aplicaciones bancarias, sobre todo en electro, hogar, turismo, farmacias, perfumerías e indumentaria.

Categorías y ofertas especiales en el Hot Sale

Las promociones estarán distribuidas en categorías como Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria y Calzado, Salud y Belleza, Deportes y Fitness, Muebles y Deco, Bebés y Niños, Supermercado, Gastronomía, Motos y Autos y Servicios.

Según informó la organización, uno de los espacios centrales volverá a ser la sección de MegaOfertas, donde habrá más de 15.000 productos con descuentos destacados. También regresarán las llamadas MegaOfertas Top Estrella, que permitirán comparar productos y precios entre distintas marcas participantes.

Además, el evento incluirá franjas horarias especiales con promociones limitadas. Las denominadas MegaOfertas Bomba aparecerán todos los días a las 12 del mediodía y estarán disponibles durante una hora o hasta agotar stock. Por la noche, entre las 20 y las 22 horas, funcionarán las MegaOfertas Noche Bomba, con descuentos especiales de al menos el 20%.

La última jornada tendrá además una instancia especial denominada Mega BOOM, prevista para el miércoles 13 de mayo entre las 22 y la medianoche. Allí se anunciarán promociones con un mínimo de 50% de descuento.

Otra de las novedades será la continuidad de la sección Descolocados, donde se ofrecerán productos fuera de temporada o artículos seleccionados con rebajas desde el 40%.

La plataforma también incorporará herramientas para facilitar la experiencia de compra. Habrá filtros para buscar productos por porcentaje de descuento, cuotas sin interés, promociones por volumen, talles, colores y orden de precios.

Consejos a tener en cuenta

Frente al crecimiento sostenido del comercio online, desde la CACE remarcaron una serie de recomendaciones para realizar compras de manera segura.

Entre ellas, aconsejaron ingresar siempre al sitio oficial del evento para verificar que la marca sea participante oficial y revisar que las páginas de pago tengan conexión segura; comparar precios, verificar las políticas de cambios y devoluciones; analizar los tiempos de envío y aprovechar las promociones con stock limitado apenas aparecen, ya que muchos productos pueden agotarse rápidamente.

En esta edición volverá a funcionar Cybot, el asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial para Hot Sale y CyberMonday. La herramienta permitirá a los usuarios consultar productos, comparar precios, pedir recomendaciones y agilizar búsquedas dentro del sitio oficial.

La apuesta por reforzar la experiencia digital aparece en un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico en el país. De acuerdo con el relevamiento anual realizado por Kantar Insights junto con la CACE, el eCommerce argentino registró durante 2025 un crecimiento del 55% en facturación respecto del año anterior.