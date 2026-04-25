Autovía Artigas: Un camión despistó y su conductor resultó herido

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este sábado 25 de abril, sobre la Autovía Nacional N° 14. Un camionero resultó herido y debió ser trasladado al hospital.
Un camión protagonizó un despiste este sábado por la mañana en la Ruta 14, a la altura del kilómetro 339, en jurisdicción de Entre Ríos.
El vehículo involucrado fue un Scania modelo 113, que era conducido por un hombre de 41 años domiciliado en la localidad de Mocoretá.
Por causas que se tratan de establecer, el rodado se salió del carril de circulación en sentido norte a sur, lo que provocó un efecto tijera.
Detalles del siniestro
A raíz del incidente, el conductor sufrió lesiones de carácter leve, según informaron fuentes policiales.
Tras el hecho, el hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Santa Rosa para una mejor atención.
Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste, mientras que no se reportaron otros vehículos involucrados en el siniestro.
Tal Cual