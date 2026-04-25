Concepción del Uruguay: Recuperan moto denunciada como robada hace casi dos años

En el marco de las recorridas de prevención que realiza el personal de la Comisaría Primera, durante la madrugada de este sábado se logró localizar y secuestrar un motovehículo que presentaba un pedido de secuestro vigente desde hace casi dos años.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió cerca de las 00:15 horas, cuando los efectivos policiales de Comisaria Primera patrullaban la zona de Bulevar Mosconi y Calle Allais. En ese punto, observaron una motocicleta Gilera Smash estacionada en la vía pública, junto a un grupo de adolescentes que se encontraban en el lugar. Al notar la aproximación del móvil policial, los jóvenes se dispersaron rápidamente.

Ante la actitud sospechosa, los uniformados procedieron a verificar la numeración de las partes registrales del rodado a través del Sistema de Sustracción Vehicular. La consulta arrojó como resultado un pedido de secuestro activo con fecha del 31 de agosto de 2024, relacionado con una denuncia por robo radicada oportunamente por una ciudadana local.

Siguiendo los protocolos de rigor, se realizó el secuestro formal del rodado, el cual fue trasladado a la dependencia policial para ser sometido a las pericias correspondientes y posteriormente ser restituido a su legítima propietaria.

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