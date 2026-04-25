Competición Especial Entrerriana puso en marcha la segunda fecha

El Campeonato Río Uruguay Seguros 2026 ya se desarrolla en el autódromo de la histórica.

Con destacable presencia de pilotos entrerrianos, correntinos y uruguayos; la jornada sabatina fué de pruebas libres y clasificaciones.

Desde las 9 de este domingo se reanuda la actividad en pista con series y finales de Clase 1, 2, 3 y Fórmula Entrerriana con valores de acceso sumamente accesibles.

Fórmula Entrerriana: Se incorporaron más máquinas y la categoría más emblemática de la provincia nos hace emocionar.

El campeón Román Kroh se impuso ante la gran labor de Roberto Mosser y Uriel Rodriguez.

Clase 1: Otra vez Victorio.

El ramirense ex campeón suma otra pole position. De manera contundente desplazó al último ganador, Marco Risso al segundo lugar. El paranaense Guillermo Suarez se ubicó tercero y va por una gran actuación.

Clase 2: Regreso exitoso.

Gran trabajo el de Marcos Bonasegla sobre el Fiat Uno de su equipo, el Bona Racing para adjudicarse el mejor lugar de clasificación. Notable mejoría expresa Rodolfo Arraygada quien ya es segundo en el clasificador.

Clase 3: Con mucha fe para el domingo.

De local, Facundo Tamay se adueñó del 1 parcial con el Chevrolet Corsa. Recordando su actuación previa abandonaba cuando estaba a escasos metros del triunfo por lo que mañana tendrá otra revancha.

Nahuel Zanandrea con su flamante Renault Clio asciende en posiciones hasta el segundo lugar y Juan Garcia es otra vez protagonista siendo tercero con el Gol Trend.

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