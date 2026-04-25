Piden cadena de oración por uno de los trillizos nacidos en Concordia

A ocho días del nacimiento de los trillizos en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, la familia brindó un nuevo parte sobre la evolución de los recién nacidos, quienes continúan bajo estrictos cuidados médicos. En el caso de los tres bebés, el seguimiento es permanente debido a las particularidades del parto y a la atención neonatal requerida desde su nacimiento.

Desde el entorno familiar confirmaron que Matías y Monserrat presentan una evolución favorable. Según señalaron ambos se encuentran estables y progresando día a día, lo que llevó alivio a sus padres, oriundos de San José de Feliciano, quienes permanecen acompañando la internación en el centro de salud de la ciudad de Concordia, publicó Sociales y Actualidad Feliciano.

Sin embargo, la situación de la tercera de las trillizas, Magnolia, es más compleja. La bebé atraviesa un cuadro delicado asociado a una bacteria intrahospitalaria, lo que mantiene en alerta al equipo médico y a su familia. Pese a ello, desde su entorno destacaron una leve mejoría en las últimas horas.

Evolución médica y seguimiento intensivo

Los profesionales del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia continúan con un monitoreo constante de los tres recién nacidos. En el caso de Magnolia, el cuadro requiere cuidados intensivos y controles permanentes debido a las complicaciones derivadas de la infección.

“Amaneció con una leve mejoría que nos llena de esperanza”, expresaron desde la familia, que agradeció el acompañamiento recibido por parte del personal médico y de la comunidad desde el primer momento de la internación.

Pedido de oración y acompañamiento comunitario

Ante la situación de Magnolia, la familia inició un pedido de cadena de oración para acompañar su recuperación. La iniciativa se suma al apoyo emocional que vienen recibiendo desde distintos puntos de la región.

Además, continúan activas diversas campañas solidarias en San José de Feliciano y zonas cercanas, destinadas a colaborar con los gastos de estadía y necesidades del grupo familiar durante la internación prolongada. Elonce