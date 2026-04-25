Concepción del Uruguay: Secuestran una moto y un celular tras conflicto de pareja

En las primeras horas de este sábado, personal de la División Investigaciones procedió al secuestro de un rodado y un dispositivo móvil en un procedimiento derivado de un hecho de hurto calificado por el contexto de violencia de género.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 05:30 horas, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas fueron alertados sobre la sustracción de una motocicleta y un teléfono en la zona de la Ruta 14 «vieja».

Según se confirmó a Génesis24, tras un rápido despliegue por las inmediaciones, los investigadores lograron interceptar en el kilómetro 319,5 a un joven de 21 años, quien circulaba en el rodado denunciado. Al ser entrevistado, el sujeto manifestó haber retirado los elementos de la propiedad de su pareja tras haber mantenido una discusión con ella.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro formal de los siguientes elementos pertenecientes a la damnificada:

Una motocicleta marca Guerrero de 110 cc.

Un teléfono celular marca Samsung.

El masculino fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación y los exámenes médicos de rigor. Según las directivas judiciales impartidas, una vez finalizados los trámites administrativos, el individuo recuperó la libertad, quedando supeditado a la causa que se tramita bajo la carátula de Hurto en contexto de Violencia de Género.

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