Realizarán una marcha para pedir justicia por Luana 

El caso de Luana Cabral, la adolescente de 15 años con parálisis cerebral que fue hallada muerta en su casa de Federación, que generó gran conmoción, derivó en la convocatoria a una marcha para este viernes a las 18, en reclamo de justicia y en medio de cuestionamientos a la decisión judicial que dejó en libertad a su padre.

Según confirmaron fuentes de la investigación, Raúl Cabral, de 42 años, fue liberado tras declarar ante el juez el domingo, donde sostuvo que había regresado a vivir a la vivienda familiar quince días antes de que se conociera el hecho. La fiscalía apeló la medida y aguarda una audiencia para revisar la resolución.

La causa, que está a cargo de la fiscal Josefina Penón, fue caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”, un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo. Por el mismo hecho, la madre de la menor, Noelia Moretti de 40 años, permanece internada, a la espera de ser indagada.

Investigación y reclamos

El hallazgo del cuerpo de la adolescente ocurrió en estado avanzado de descomposición. Desde la fiscalía señalaron: «Encontramos huesos», lo que reforzó la hipótesis de que llevaba varias semanas fallecida.

La principal línea investigativa apunta a un presunto descuido, ya que la joven requería asistencia permanente debido a su condición de salud. En ese marco, familiares y allegados expresaron su indignación por la situación.

«Voy a hacer todo lo posible para que se haga justicia. Estoy en total desacuerdo con que el padre ande en libertad como si nada», expresó Emilia Pucheta, hermana de la víctima, quien relató que el hallazgo fue realizado por su hermano menor, de cinco años.

La joven también cuestionó la responsabilidad de ambos progenitores: «Me parece que los dos tienen exactamente la misma culpa, porque los dos son los padres. Si bien dicen que ella (Noelia) estaba mal psicológicamente aunque no lo demostraba, pero ponele que hubiera estado mal… pero ¿y él? ¿También está mal psicológicamente? No entraba a la pieza a ver su hija».

Convocatoria a la marcha

En medio del malestar social, vecinos de Federación organizaron una movilización que comenzará frente a la vivienda donde vivía Luana. La convocatoria es para este viernes a las 18 y, según trascendió, los manifestantes podrían marchar luego hasta el domicilio del juez que intervino en la causa.

Familiares indicaron que en el último tiempo existían dificultades para ver a la adolescente. Emilia aseguró que su madre le impedía el acceso con distintas excusas, como que la joven estaba dormida o estresada.

Además, tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, la hermana de la víctima recordó situaciones previas que le generaron sospechas, como haber visto a su madre limpiando la vivienda con productos de limpieza e insecticidas días antes del hallazgo.

«Merece que esto no quede en la nada, como muchos casos que hubo acá en Federación», concluyó la joven, en referencia al reclamo que impulsa la movilización prevista para este viernes. Elonce