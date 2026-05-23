Concepción del Uruguay: Hallaron un cuerpo sin vida en zona del río Uruguay

Una intensa investigación judicial y policial se puso en marcha este sábado tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del río Uruguay, en la zona fronteriza. Las autoridades trabajan de manera coordinada para establecer las formas, circunstancias y la identidad de la persona fallecida.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se inició en horas de la tarde de hoy, cuando la Prefectura del puerto de Paysandú (R.O.U.) emitió un aviso urgente a sus pares de la Prefectura Naval Argentina. La alerta daba cuenta de la presencia de un cuerpo flotando sobre la superficie de las aguas, específicamente a la altura del denominado Canal Secundario, sobre el kilómetro 170 del río Uruguay.

De inmediato, desde la Prefectura de Concepción del Uruguay se destacaron los medios fluviales de rescate. Al arribar a las coordenadas geográficas indicadas, el personal de la fuerza federal constató sobre la línea de la costa la presencia del cuerpo sin vida de una persona.

Tras comunicarse la novedad a la Fiscalía en Turno, se dispuso el levantamiento del óbito y su posterior traslado en embarcación oficial hasta la costa local. El punto de arribo elegido por razones operativas fue la bajada de lanchas del Club Regatas Uruguay, donde alrededor de las 16:00 horas se montó un fuerte cordón de seguridad.

En el lugar se hicieron presentes las máximas autoridades judiciales y periciales de la ciudad para coordinar los primeros pasos de la investigación. El despliegue estuvo encabezado por el Coordinador de Fiscales, Dr. Fernando Lombardi, junto a la Agente Fiscal, Dra. María Occhi. Por parte de la Policía de Entre Ríos, intervino Personal de la División Policía Científica, acompañado por el médico forense del Poder Judicial, Dr. Adrián Siemens.

Bajo las directivas de las autoridades judiciales presentes, los especialistas de la División Criminalística de la Policía provincial recibieron el cuerpo por parte de los efectivos de Prefectura, coordinados en el lugar por el Subprefecto Bruno Martinoli, Jefe de Operaciones de la delegación del puerto local..

Se procedió al traslado del cuerpo hacia la morgue del cementerio local. Las autoridades confirmaron que en las próximas horas se practicará la autopsia correspondiente para determinar científicamente la causa y la data de la muerte, al tiempo que se tramitan los peritajes dactiloscópicos pertinentes que permitan lograr su correcta identificación.

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