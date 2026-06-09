Conflicto Granja Tres Arroyos: el gobierno provincial reforzará asistencia a los trabajadores afectados

Luego de intervenir para destrabar el conflicto y tras la audiencia conciliatoria convocada por la Secretaría de Trabajo provincial, el Gobierno de Entre Ríos dio un nuevo paso. El ministro Troncoso, acompañado por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, mantuvo un encuentro con dirigentes de los sindicatos de Alimentación, de la Carne y de Molineros para dialogar y avanzar en un programa de contención social.

En ese marco, Troncoso recordó que la semana pasada, con el gobernador Rogelio Frigerio presente, el Gobierno provincial le propuso a la empresa la reestructuración de su deuda con ENERSA y con ATER, en ambos casos con planes de pago. En tanto, en la reunión de este lunes con los representantes de los trabajadores, se les ofreció la continuidad de la asistencia alimentaria, subsidios personales para cada trabajador y una tarifa de luz social diferenciada, todo ello por indicación del gobernador Frigerio.

«Hoy, en la reunión con los trabajadores, se les ofreció seguir con la asistencia y la contención social», señaló Troncoso.

«El gobernador ha sido muy claro: si bien se trata de una relación laboral del ámbito privado, entre sindicatos y empresa, termina siendo una cuestión de Estado porque hay 900 puestos de trabajo involucrados», agregó.