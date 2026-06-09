Concepción del Uruguay: Sujeto fue detenido por violencia de género y amenazas

Un hombre de 30 años fue detenido hoy por la tarde en Concepción del Uruguay, acusado de ejercer violencia de género y realizar amenazas coactivas contra su pareja, una joven de 27 años.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 en una vivienda de calle Ugarteche al 400, luego de que una familiar de la víctima alertara a la policía sobre una posible situación de agresión.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer en estado de shock, llorando y tomándose el cuello. Según su testimonio, su pareja la habría agredido física y verbalmente durante una discusión, impidiéndole salir del domicilio bajo amenazas.

El hombre fue reducido en el lugar y trasladado a dependencia policial.

Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso su detención y alojamiento en alcaidía, mientras que la víctima fue asistida y formalizó la denuncia correspondiente.

Ambos fueron examinados por el médico policial, constatándose que no presentaban lesiones visibles.

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