martes 9 junio 2026

Concepción del Uruguay: Sujeto fue detenido por violencia de género y amenazas

Un hombre de 30 años fue detenido hoy por la tarde en Concepción del Uruguay, acusado de ejercer violencia de género y realizar amenazas coactivas contra su pareja, una joven de 27 años.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 en una vivienda de calle Ugarteche al 400, luego de que una familiar de la víctima alertara a la policía sobre una posible situación de agresión.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer en estado de shock, llorando y tomándose el cuello. Según su testimonio, su pareja la habría agredido física y verbalmente durante una discusión, impidiéndole salir del domicilio bajo amenazas.

El hombre fue reducido en el lugar y trasladado a dependencia policial.

Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso su detención y alojamiento en alcaidía, mientras que la víctima fue asistida y formalizó la denuncia correspondiente.

Ambos fueron examinados por el médico policial, constatándose que no presentaban lesiones visibles.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991