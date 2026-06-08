Debía cumplir prisión domiciliaria con tobillera en Concepción del Uruguay y fue capturado en Colón

En el marco de un eficaz procedimiento llevado a cabo durante la tarde-noche de la víspera, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón logró la aprehensión de un hombre de 27 años de edad, sobre quien pesaba un vigente pedido de captura emanado por las autoridades judiciales.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas, tras realizarse tareas investigativas que sindicaban la presencia del evadido en la zona del camino costero sur de esta localidad. Por tal motivo varios efectivos desplegaron un intensivo rastrillaje en las inmediaciones de un asentamiento precario ubicado en la reserva costera Sur, pasando el denominado Puente Rosado. Tras una exhaustiva búsqueda entre la densa maleza del sector, se logró localizar y efectivizar la detención del sospechoso, quien intentaba ocultarse.

Una vez formalizada la identificación del ciudadano, se pudo determinar fehacientemente que el mismo se había dado a la fuga de un régimen de prisión domiciliaria que cumplía en la ciudad de Concepción del Uruguay, habiendo dañado y desactivado previamente el dispositivo de control electrónico (tobillera).

Asimismo, en el perímetro inmediato del procedimiento, los uniformados hallaron a una mujer de 30 años, quien se encontraba acompañada por sus dos hijos menores de edad. Tras las verificaciones de rigor, se constató que la ciudadana es la denunciante y damnificada directa en la causa penal por la cual se requería la captura del sujeto en cuestión. El grupo familiar pernoctaba bajo un techo improvisado y en condiciones climáticas sumamente adversas, evidenciando una situación de extrema vulnerabilidad.

Ante el crítico escenario, el personal policial activó de forma urgente los protocolos de protección vigentes, dando inmediata intervención al Área de la Mujer y al Área de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Colón, organismos que se encargaron de brindar la asistencia integral, contención y el resguardo de los menores y su progenitora.

El aprehendido fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Jefatura Departamental Colón, en donde se procedió a su correcta identificación, quedando alojado a disposición de la magistratura ordenante.

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