Caseros realizó la 5ª Edición de la Feria “Molino de letras”

En dos jornadas repletas de literatura, Caseros vivió su 5ª Feria del Libro “Molino de Letras” con talleres, presentaciones de libros, participación de editoriales, stands comerciales, capacitaciones, encuentros con autores y variadas actividades para los distintos niveles educativos, público en general y toda la familia.

El día sábado, en su segunda jornada, la Feria brindó un Taller de Comunicación Audiovisual a cargo de Sabina Melchiori en el Centro Cultural “Margarita Thea”. Luego la actividad continuó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) con las presentaciones de los libros “Nunca es tarde” de Mirta de Lourdes Traverso, “Memoria genealógica y palabras migrantes” de Stella Maris Marclay y “Je suis Mimi” de Sabina Melchiori. Además, hubo un Taller de acercamiento a la escritura de género policial y terror a cargo de Nora Zorzoli y Hugo Barreto de Editorial Relieves y el Taller “Hagamos un héroe y un villano” con el reconocido artista Max Aguirre.

La jornada dio cierre con el Acto de Clausura que contó con la participación del Intendente Oscar Francou, demás autoridades municipales y público en general. En dicha oportunidad integrantes del Honorable Concejo Deliberante (HCD) hicieron entrega a la encargada de Cultura, Turismo y Deportes, Moira Zaffaroni, de la Declaración de Interés Educativo, Cultural y Turístico según Resolución N°39/26.

La Feria cerró con el show musical del cantautor Damián Lemes, quien se presentó junto al armoniquista Marcelino Wendeler. En su repertorio se pudieron disfrutar temas como “La Yuyera”, canción que obtuvo el 1° Premio en Cosquín 2026 como “Canción Inédita”.

Gracias por una nueva Feria

Desde la organización agradecemos a cada uno de los que hicieron posible esta nueva edición: a Modo Lectura y Azul Casa Tito, a los autores y artistas que nos visitaron, a las editoriales y bibliotecas que se sumaron, a todo el público que se hizo presente, a las escuelas locales que participaron de las actividades propuestas, a la Subcomisión de Patín del Club Juventud por su servicio de cantina, al Hogar “Nicolás Mugherli” por ceder sus instalaciones, a los empleados municipales que trabajaron por y para la Feria.

Fueron parte de la 5ª Edición

En este 2026 estuvieron presentes Ricardo Contard, Mechita Daneri, El Bruno, Jonathan Fernández, Trinidad Rusconi, Belén Zavallo, Juan Martín Caraballo, Mirta de Lourdes Traverso, Nora Zorzoli y Hugo Barreto, Max Aguirre, Stella Maris Marclay, Sabina Melchiori, Damián Lemes y Marcelino Wendeler.

También acompañaron “Modo Lectura”, “Azul Casa Tito”, Editorial “5 estrellas”, Editorial Relieves, Editorial Oye Nden, Editorial Palo Santo, “Eduner” Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Biblioteca Pública Municipal “Teros Lectores”, Biblioteca del Copnaf y Área NAF de Caseros.

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