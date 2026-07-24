Concepción del Uruguay: Interceptan a menor de 13 años llevando de tiro una moto robada

Personal de la Comisaría Segunda logró recuperar durante la madrugada de este viernes un motovehículo con pedido de secuestro vigente, tras interceptar a un jovencito que la trasladaba caminando a raíz de un desperfecto mecánico.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento tuvo lugar a la 1:40 de la mañana en la intersección de Avenida Uncal y las vías férreas, en cercanías del Hospital Zonal. En el lugar, los efectivos advirtieron el desplazamiento de un menor de 13 años de edad, afincado en el Barrio La Tablada, quien llevaba a tiro una motocicleta. Al ser entrevistado, manifestó no poseer ningún tipo de documentación del vehículo.

Al chequear la numeración del motor y del cuadro en el sistema informático, los uniformados constataron que se trataba de una Honda Wave 110cc, de color blanco, la cual registraba un pedido de secuestro activo.

En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Tercera y personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

La Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro formal del rodado para su posterior restitución. En cuanto al menor, fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza para la correspondiente revisión médica y posteriormente entregado a su padrastro.

Comparte esto: Twitter

Facebook

