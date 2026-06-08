Caseros: Impuestos y vencimientos municipales

3º ANTICIPO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO

En la Caja del Entre Ríos Servicios se encuentra al cobro el 3° Anticipo del Impuesto Inmobiliario Urbano 2026, que tiene como fechas de vencimiento los días 16 y 17 de junio de 2026.

Para poder cancelar este impuesto se solicita a los contribuyentes asistir con la boleta anterior del mismo, ya que ATER ha dejado de imprimir y distribuir las boletas en formato papel.

Recordamos la importancia de adherirse a la Boleta Digital ingresando en www.ater.gob.ar

VENCIMIENTOS DE JUNIO EN CAJA MUNICIPAL

Hasta el miércoles 10 de junio se encuentran al cobro en Caja Municipal los Terrenos de Viviendas Municipales y la Tasa General Inmobiliaria (TGI) (5° Anticipo).

Los días y horarios de Caja Municipal son: lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas. También se recuerda que se encuentra habilitado el pago electrónico de la TGI a través de Home Banking o cajero automático.

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