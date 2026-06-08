Vecinalismo, el ADN entrerriano que fortalece a la política provincial

Se realizó en Concepción del Uruguay, el pasado sábado 6 de Junio, una nueva Asamblea de partidos vecinalistas de Entre Rios; del encuentro participaron intendentes/as, concejales y dirigentes en gestión provincial y local.

El ing Anibal Steren, secretario de transporte provincial, fue el anfitrión del encuentro que contó con la organización de su partido vecinalista, Uruguay Se Puede (USP)

En sus palabras de bienvenida, el ing Steren, agradeció la asistencia de dirigentes provenientes de distintas localidades provinciales, algunas bastante alejadas, que se tomaron parte de su tiempo para compartir experiencias y trabajar en conjunto por los vecinos entrerrianos.

Cabe mencionar que del encuentro participaron junto a sus colaboradores, la intendenta Vanina Pierini de Villa del Rosario, el intendente Cesar Clement de Oro Verde, el intendente Mario Socolovsky de Valle María, la vice-intendenta Laura Cracco de Santa Ana, el intendente José Luis Walser de Colón, el intendente Oscar Francou de Caseros, el ex- intendente Oscar Toledo de Oro Verde, el arq. Eduardo Lopez Segura vocal del IAPV, concejales de distintas localidades entrerrianas y también dirigentes vecinalistas de Paraná, Villaguay, Rosario del Tala, Dominguez, Los Charrúas.

Reconociendo que antes que políticos, somos vecinos, los asistentes coincidieron en consideran al movimiento como la línea más cercana para trabajar los temas de los entrerrianos. Todo dirigente, es un vecino en su localidad y ese es el diferencial del movimiento; de allí la importancia de nutrir a la política de Entre Rios, de valores vecinalistas. Porque no se puede trabajar lo que no se conoce.

En el orden del día de la Asamblea, se consideró el proyecto de conformar una Asociación de partidos vecinalista en Entre Rios, el cual fue aprobado y que luego será debatido y ratificado por sus bases partidarias locales. Es de destacar, que la conformación de la Asociación respeta la identidad y autonomía de cada fuerza vecinal en su localidad; siendo una excelente herramienta transformadora y superadora en la coordinación y gestión de las políticas públicas de la provincia.

Este primer paso, que paradójicamente se dio en “La Histórica” fue un guiño a la historia entrerriana, marcando un antes y después en la política provincial.

Con orden, transparencia y poniendo en el centro a los entrrerianos/as, el vecinalismo gestiona con las prioridades de cada localidad porque tiene un conocimiento cercano y de primera mano.

A continuación, se ratificó el sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), considerada un mecanismo democrático de participación ciudadana y proponen que sean optativas, en las localidades donde hubiera varias candidaturas de un mismo espacio; fomentando así la transparencia, la posibilidad de elección de los ciudadanos, considerando también las minorías, con igualdad de oportunidades para las fuerzas políticas, especialmente para las que no forman parte de estructuras partidarias tradicionales. La Asamblea plantea que cualquier reforma electoral sea abierta y con la participación de los partidos vecinalistas de la provincia.

Por último, la Asamblea de partidos vecinalistas de Entre Rios, ratificó su convicción de trabajar junto al gobernador Frigerio y su equipo, en pos de soluciones concretas en cada localidad entrerriana, considerando los valores de orden, transparencia y modernización del Estado, como un nuevo tiempo en la provincia;; los cuales deben ser guiados por las problemáticas locales.

Durante el encuentro, se consideró un factor común que tienen los municipios y juntas vecinalistas en la provincia, que se deben hacer cargo de responsabilidades de otros estamentos en pos de brindar soluciones a sus vecinos; en ese sentido coincidieron que la eficiencia de sus gestiones locales, radica en cuentas públicas ordenadas y transparentes. La gestión del vecinalismo entrerriano es en esencia, cercana.

Por último, quedó establecida la próxima Asamblea de partidos vecinalistas de la provincia, el 8 de agosto en Oro Verde; para seguir construyendo esa herramienta transformadora que es el vecinalismo, el ADN entrerriano que fortalece a la política provincial.

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