Tres Arroyos ofreció vales de $25.000 semanales mientras busca financiamiento para volver a producir

La reunión desarrollada este lunes en la Secretaría de Trabajo, en Paraná, entre representantes de la empresa Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay (la cual está paralizada desde el 26 de mayo), autoridades provinciales y dirigentes sindicales dejó un saldo de fuerte preocupación entre los trabajadores. Según informó Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación, la propuesta presentada por la firma fue considerada «inviable» debido a la falta de certezas sobre la reactivación de la planta y la ausencia de respuestas respecto a las deudas salariales.

A la reunión asistieron el Sindicato de la Industria de la Alimentación y el Sindicato de la Industria de la Carne, y por Tres Arroyos SA el vicepresidente, Marcelo Carlos de Grazia, y el gerente de Recursos Humanos, Walter Carrizo.

Tras el encuentro, Julio César Chamorro, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la República Argentina, Seccional Concepción del Uruguay, explicó a ANÁLISIS que la empresa planteó la necesidad de conseguir una inversión inicial de 8 millones de dólares para comenzar nuevamente la actividad. Sin embargo, aclaró que no existe un plazo concreto para obtener esos fondos, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la planta.

De acuerdo con lo expuesto por la compañía, una vez obtenidos los recursos serían necesarios 60 días para contar con la cantidad de aves suficiente para reiniciar la faena, estimada inicialmente en unos 80.000 pollos. El dirigente sindical señaló que ese volumen permitiría ocupar únicamente entre 200 y 300 trabajadores, dependiendo de cómo se implemente el regreso escalonado de la producción.

Además, Chamorro indicó que para alcanzar los niveles habituales de actividad, con una faena estimada entre 160.000 y 170.000 pollos, la empresa necesitaría conseguir otros 8 millones de dólares. Según la proyección presentada por Granja Tres Arroyos, la normalización de la producción recién podría concretarse entre enero y febrero del próximo año.

Otro de los puntos cuestionados por los representantes gremiales fue la falta de propuestas para afrontar las obligaciones pendientes con los trabajadores. «No se habló de lo que adeudan», afirmó Chamorro, quien detalló que, a pedido de las autoridades, la empresa ofreció únicamente un vale semanal de 25.000 pesos para adquirir mercadería en el almacén de la planta, ya sea pollo u otros productos disponibles.

El sindicalista expresó su malestar por el resultado de la reunión y sostuvo que el encuentro no aportó soluciones concretas para los empleados afectados. «Nos hicieron venir para ofrecer exactamente nada», manifestó, adelantando que en las próximas horas brindarán más detalles sobre lo ocurrido una vez que los dirigentes regresen y puedan reunirse con los trabajadores para analizar los pasos a seguir.