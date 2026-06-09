Cuatro víctimas fatales en choque múltiple en la RN 12: investigan las causas del siniestro en Isla Talavera

Un nuevo siniestro de extrema gravedad volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del país. Cuatro personas fallecieron y varias resultaron heridas este lunes por la tarde tras una colisión múltiple ocurrida en el kilómetro 98 de la Ruta Nacional 12 -a la altura de Isla Talavera-, en el complejo vial que conecta las provincias de Entre Ríos con Buenos Aires.

Según la información preliminar proporcionada por fuentes de Gendarmería Nacional, el hecho involucró al menos tres vehículos: una camioneta y dos automóviles particulares. La violencia del impacto derivó además en el vuelco de uno de los rodados, generando una escena de gran complejidad para los equipos de rescate y emergencia que acudieron al lugar.

Un escenario crítico para los servicios de emergencia

Tras el alerta inicial, efectivos de Seguridad Vial, personal de Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Campana y servicios sanitarios desplegaron un importante operativo sobre la traza. Las tareas se concentraron en la asistencia a los sobrevivientes, la extracción de víctimas atrapadas y la preservación de la escena para las pericias judiciales correspondientes. Todo envuelto en una persistencia lluvia que tornaba aún más compleja las maniobras.

Entre los heridos se encuentra una persona en estado grave, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Agudos “Virgen del Carmen” de Zárate para recibir atención especializada. Hasta el momento, las autoridades no han difundido por prudencia de manera oficial la identidad de las víctimas fatales ni de los lesionados, para que sus familiares no se informen mediáticamente.

La magnitud de los daños observados en los vehículos involucrados obligó a prolongar las tareas de rescate y remoción durante varias horas, mientras peritos accidentológicos comenzaron el relevamiento de evidencias para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Restricciones al tránsito y complicaciones operativas

Como consecuencia del siniestro, la circulación en sentido Norte-Sur -desde Entre Ríos hacia Buenos Aires- quedó totalmente interrumpida, generando importantes demoras y largas filas de vehículos. En sentido contrario, el tránsito fue canalizado por el carril lento bajo estricta supervisión de las Fuerzas de Seguridad.

Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización provisoria y atender las indicaciones del personal apostado en la zona. También solicitaron prever tiempos adicionales de viaje debido a las restricciones operativas derivadas de las tareas de rescate y peritaje.

Primeras hipótesis bajo análisis

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Como ocurre en este tipo de sucesos complejos, los especialistas deberán determinar factores clave como la velocidad de circulación de los vehículos involucrados, las condiciones de visibilidad, el estado de la calzada, posibles maniobras evasivas, eventuales fallas mecánicas y distracción al momento de conducir.

La participación de múltiples vehículos suele demandar reconstrucciones técnicas más exhaustivas, ya que resulta necesario establecer la secuencia exacta de impactos y determinar cuál fue el evento desencadenante de la colisión.

Los investigadores también analizarán registros de cámaras, huellas de frenado, deformaciones estructurales de los vehículos y testimonios de testigos para elaborar una hipótesis definitiva sobre la dinámica del hecho.

La siniestralidad en corredores de alta velocidad

La Ruta Nacional 12 constituye uno de los principales ejes de circulación del litoral argentino y soporta un intenso flujo de vehículos particulares, transporte de cargas y tránsito turístico. Los siniestros ocurridos en este corredor suelen presentar elevados niveles de severidad debido a las velocidades operativas, la presencia de tránsito pesado y la complejidad de algunas maniobras de adelantamiento.

Especialistas en seguridad vial señalan que los choques múltiples representan una de las tipologías más difíciles de gestionar desde el punto de vista preventivo y pericial, ya que suelen combinar diversos factores de riesgo simultáneos, incluyendo errores humanos, condiciones ambientales y características propias de la infraestructura vial.

Este siniestro además puso en evidencia que la empresa privada concesionaria en el cobro del peaje no cuenta con servicios de ambulancias ni de emergencias, dependiendo del sistema de pequeñas Municipalidad o de instituciones de bien público como el caso de los Bomberos Voluntarios.

Una nueva tragedia que reabre interrogantes

Mientras familiares de las víctimas aguardan información oficial y continúan las tareas investigativas, el hecho vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, fiscalización y gestión del riesgo en las rutas nacionales de mayor circulación.

Las próximas pericias permitirán determinar con mayor precisión las circunstancias que derivaron en una tragedia que dejó cuatro víctimas fatales, varios heridos y una profunda conmoción entre quienes transitaban por uno de los principales corredores viales del país.