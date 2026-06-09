Trabajadores de Tres Arroyos acercaron posiciones con la empresa y habría una nueva propuesta esta semana

Con participación de autoridades provinciales, se produjo un encuentro donde se informó que los trabajadores recibirían una nueva propuesta. «Empieza a haber una luz chiquita, a aclararse el panorama», dijo uno de los gremialistas.

Tras un encuentro desarrollado este martes en Buenos Aires, los representantes gremiales de los trabajadores de la Granja Tres Arroyos, que atraviesa una grave crisis en Concepción del Uruguay, se mostraron expectantes ante la posibilidad de llegar a un entendimiento que garantice el sostenimiento de las fuentes laborales.

Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), evaluó positivamente el encuentro donde estuvieron las autoridades de la empresa Tres Arroyos, junto al secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, y autoridades gremiales.

Los trabajadores tendrán una nueva asamblea este miércoles, donde se pondrán al tanto de las novedades y evaluarán los pasos a seguir.

“Para el jueves o viernes se estarán poniendo de acuerdo, la provincia con la empresa, para ver cómo resuelven la parte económica. Veremos cuánto y cuando”, adelantó Chamorro.

El gremialista consideró que el encuentro fue positivo, dado el acercamiento entre las partes. El objetivo principal que los empleados cobren lo adeudado, sosteniendo las fuentes laborales mediante la continuidad del trabajo en la empresa.

“La empresa va a comunicar cuándo y en qué condiciones se va a reactivar la planta. No tiene intenciones de un cierre definitivo. Parece un paso chico, pero es importante, porque no había ningún acercamiento. Empieza a haber una luz chiquita, a aclararse el panorama”, destacó. Ahora

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