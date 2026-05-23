Dpto. Colón: Inician actuaciones tras incendio de móvil policial

Este sábado se han dado inicio a las correspondientes actuaciones administrativas y judiciales a raíz de un siniestro que damnificó de forma directa a un vehículo oficial dependiente de esta Jefatura, el cual se encontraba estacionado frente a la sede de la Comisaría de San José.

En base a los primeros elementos recabados, la principal línea investigativa se orienta hacia una hipótesis de intencionalidad, encontrándose bajo la lupa de los pesquisas la aparente participación de terceros.

Según se confirmó a Génesis24, ante la gravedad del suceso, se constituyeron de inmediato en el lugar del hecho para coordinar las acciones urgentes, el Subjefe de la Departamental Colón, Comisario Inspector Martín Furlong, conjuntamente con el Fiscal en Turno, Dr. Alejandro Perroud, quien asumió la dirección judicial de la causa. Asimismo, por disposición de la magistratura interviniente, se convocó de forma prioritaria al personal de la División Policía Científica y al perito bombero especialista en siniestros, quienes asumieron la responsabilidad de practicar las pericias de rigor sobre la unidad afectada.

Si bien en los momentos iniciales no se descartaba una contingencia de índole mecánica o un desperfecto en el sistema eléctrico del rodado, el posterior relevamiento de los especialistas técnicos modificó el curso de las sospechas. Los expertos en criminalística y siniestralidad procedieron al levantamiento de rastros e indicios en la estructura de la patrulla con el objetivo de determinar el origen ígneo.

En paralelo a los estudios periciales, personal de la División Investigaciones e inteligencia criminal se encuentra actualmente abocado al relevamiento técnico y digital, así como también a la recepción de testimonios de interés para la causa, por lo que no se descartan inminentes medidas procesales tendientes a lograr el total esclarecimiento del hecho y la correspondiente atribución de responsabilidades penales.

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