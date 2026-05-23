Concepción del Uruguay: Recuperan elementos recientemente robados de una obra en construcción

Un rápido accionar policial, coordinado con los damnificados, permitió el total esclarecimiento de un robo perpetrado en una obra en construcción. Tras seguir los rastros de los elementos sustraídos, las autoridades lograron recuperar la totalidad del botín y poner a disposición de la Justicia a una pareja de vecinos.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho fue denunciado en las primeras horas de este sábado ante la Comisaría Cuarta por una ciudadana de 46 años, propietaria del inmueble en construcción y deshabitado, situado en calle Juan Pablo II. Según expuso, desconocidos habían ingresado a la propiedad tras abrir una ventana trasera que no presentaba daños visibles.

Del interior de la obra se constató el faltante de un importante volumen de materiales y herramientas de valor, entre ellos: una carretilla azul nueva, un inodoro sin uso marca Capea, tres cajas de cerámica blanca símil mármol, una escalera de madera, palas de punta y ancha, amoladoras, un taladro, herramientas de mano, plafones, focos, cables y una pava eléctrica.

Tras radicarse la denuncia, el personal policial se abocó a la búsqueda de indicios en el sector junto a los damnificados. Asi fue que se llegó hasta la parte posterior de una vivienda vecina ubicada a los pocos metros, logrando visualizar que los elementos robados se encontraban allí guardados.

De inmediato, los efectivos policiales montaron una estricta vigilancia sobre la finca señalada mientras se tramitaba de urgencia la correspondiente orden de allanamiento ante el Juzgado de Garantías en turno.

Al verse cercados por la fuerte presencia policial en el perímetro, los moradores de la vivienda —una mujer de 46 años y un hombre de 35— salieron de la propiedad. Ante los uniformados, admitieron tener los efectos en el interior de la casa y manifestaron su voluntad de entregarlos para evitar la irrupción de la fuerza.

Bajo las directivas del Fiscal Auxiliar en turno, se procedió a formalizar el secuestro de la totalidad de las herramientas y materiales denunciados. En tanto, la pareja investigada fue trasladada a la Sección Antecedentes Personales de la Jefatura Departamental para su correcta y completa identificación legal. Posteriormente, ambos recuperaron la libertad, quedando formalmente supeditados a la causa judicial que se tramita por el delito de robo.

Finalmente, y por disposición de la magistratura interviniente, la totalidad de los elementos recuperados fueron restituidos de forma inmediata a sus legítimos dueños.

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