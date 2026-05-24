Santafesino ganó $3.310 millones y un entrerriano ganó 15.000 dólares en el Quini 6

Se realizó este domingo un nuevo sorteo del Quini 6. En la modalidad La Revancha, hubo dos afortunados que se hicieron millonarios. Además, un entrerriano y tres santafesinos ganaron en el sorteo especial del Mundial.

Se jugó este domingo 24 de mayo un nuevo sorteo del Quini 6. En ese marco, un vecino de Santo Tomé fue ganador de más de $3.310 millones.

Otros santafesinos y un entrerriano de Nogoyá también resultaron afortunados con el sorteo especial por el Mundial, lo cual se llevan 15.000 dólares libres de impuestos.

Tradicional

– Pozo: $849.227.597

– Números: 10-12-08-34-05-28

– Ganadores: Vacante

La Segunda

– Pozo: $849.227.597

– Números: 11-39-14-20-35-43

– Ganadores: Vacante

Revancha

– Pozo: $6.621.366.416

– Números: 18-12-08-36-15-21

– Ganadores: Dos ganadores con 6 aciertos que se llevan $3.310.683.208. Uno de Santo Tomé (Santa Fe) y de San Martín (Mendoza)

Siempre Sale

– Pozo: $424.127.583

– Números: 07-35-25-00-29-21

– Ganadores: 13 ganadores con 5 aciertos se lleva cada uno $32.625.198

Sorteo especial de Mundial

Los diez ganadores de 15.000 dólares libres de impuestos son de: Casilda, provincia de Santa Fe; Cipolletti, provincia de Río Negro; Nogoyá, provincia de Entre Ríos; Colonia Santa Rosa, provincia de Salta; Metan, provincia de Salta; Goya, provincia de Corrientes; CABA, Capital Federal; Santa Fe, provincia de Santa Fe; Gálvez, provincia de Santa Fe; y de Monte Cristo, provincia de Córdoba. Ahora