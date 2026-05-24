Emitieron alerta violeta por bancos de niebla en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta violeta por lo cual se esperan bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.
Por lo cual, desde Defensa Civil dieron las siguientes recomendaciones:
1- Evitá circular.
2- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
3- Encendé las luces bajas y las antiniebla.
4- Reducí la velocidad.
5- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
6- Mantenete informado por las autoridades.
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