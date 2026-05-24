domingo 24 mayo 2026

Emitieron alerta violeta por bancos de niebla en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta violeta por lo cual se esperan bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

Por lo cual, desde Defensa Civil dieron las siguientes recomendaciones:

1- Evitá circular.

2- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

3- Encendé las luces bajas y las antiniebla.

4- Reducí la velocidad.

5- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

6- Mantenete informado por las autoridades.

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