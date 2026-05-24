El Gobierno impulsará la venta libre de medicamentos en kioscos, en supermercados, online y que se exhiban en góndola

El Gobierno nacional busca desregular cómo y dónde se venden los medicamentos, de manera que analgésicos, antiácidos y otros se consigan fuera de farmacias, en otros establecimientos y de forma online.
Envalentonado por la media sanción de la Ley Hojarasca, que deroga unas 70 normas, el Ministerio de Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, ya prepara un nuevo paquete legislativo para enviar próximamente al Congreso. Entre las reformas, buscará habilitar el suministro de medicamentos de venta libre desde las góndolas de las farmacias, sin intervención de un profesional.
Qué medicamentos podrías comprar fuera de farmacias
La desregulación se enfocaría en productos que no requieren receta médica. Analgésicos comunes, antiácidos y otros remedios de venta libre serían los primeros en liberarse.
El esquema habilitaría su comercialización en supermercados, kioscos y otros establecimientos. También ampliaría la venta online con entrega a domicilio, un modelo que ya opera en otros países.
En la práctica, significaría que un analgésico para el dolor de cabeza estaría disponible en la góndola de un supermercado, al lado de productos de higiene personal.
Según pudo saber La Voz, el proyecto posibilitará que las farmacias puedan expender remedios en góndolas y no solo detrás del mostrador, tal como opera una cadena de farmacias, gracias a una sentencia favorable en la Justicia. Además, propondrán que los medicamentos puedan adquirirse en otros establecimientos (como kioscos y supermercados) y también de manera online.
Pulseada judicial
Hay una pulseada judicial que se remonta a abril del año pasado, cuando la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió una cautelar de farmacéuticos contra la desregulación de la actividad planteada en el “mega DNU” 70/23, con el que el gobierno de Javier Milei liberó distintas áreas de la economía.
La Cámara se pronunció de esa manera al hacer lugar a un planteo de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA), que pedían declarar la inconstitucionalidad de una serie de artículos del decreto (del 313 al 325) al advertir que perjudicaban a la profesión.
Las entidades alegaron en su presentación que esos artículos “alteran en forma manifiesta y grave los derechos de los farmacéuticos a trabajar y ejercer una actividad lícita vinculada con la garantía de dispensación de medicamentos en manos de profesionales habilitados, que resultan un bien social y esencial, en procura de la protección del derecho a la salud y a la vida”.
A través del fallo, la Cámara suspendió la vigencia de todas las normas reglamentarias vinculadas a las farmacias, incluido el decreto 1024/24, que autorizaba la exhibición en góndolas de medicamentos de venta libre para que el consumidor pudiera acceder directamente a ellos sin intermediación de un profesional.
Por esta cautelar, todas las farmacias están obligadas a vender bajo supervisión farmacéutica, salvo Farmacity. Esta cadena, que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 15 provincias del país, exhibe en góndola porque cuenta con una sentencia en su favor que declara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley de Farmacias.
Por todo esto, el Gobierno busca igualar la situación en todo el país y que los medicamentos de venta libre, como analgésicos y antiácidos, puedan ser vendidos en góndolas y también fuera de las farmacias y de manera online, sin excepciones.
“Qué mejor oportunidad para que se discuta el tema abiertamente en el Congreso y definamos si queremos medicamentos más baratos o no”, alientan desde el Ministerio de Desregulación.
Negocio multimillonario
Uno de los puntos centrales de la denuncia del sindicato tiene que ver con el volumen económico que mueve el mercado farmacéutico digital. Las cifras revelan un negocio de proporciones significativas.
Según datos difundidos por el SAFYB, la semaglutida habría generado una facturación online estimada en $46.807 millones durante mayo de 2026. Ese medicamento se comercializa bajo marcas como Ozempic.
El negocio es importante: la venta de remedios sin prescripción médica representa el 25% del mercado total, según datos de COFA. Un estudio de esta cámara indica que en 2024 se llegaron a vender más de 7,5 millones de unidades de Diclofenac+Paracetamol, el producto más dispensado, seguido por Ibuprofeno 400 (3,7 millones de unidades) y Paracetamol 500 (3,2 millones).