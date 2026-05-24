Concepción del Uruguay: Falleció Alfredo Rafael Buttaro “Fredy” (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 23 de mayo de 2026. Su esposa: Alicia CASSE de BUTTARO. Sus hijos: Hernán, María Fernanda Y Gerardo. – Sus nietos: María Florencia Buttaro, Cassandra Y Alaia Olivera. – Sus hermanos: Rodolfo Y Dora. – Sus sobrinos: Enrique, Carolina, Noelia Y Sol. – Sus hermanos políticos, sobrinos políticos, amigos, vecinos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos serán cremados el lunes 25 a las 11,30 horas en el crematorio local, partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 11,00 horas. “SE RUEGA UNA ORACIÓN EN SU MEMORIA” Salas de velatorios: ALBERDI 563.- Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 24 de mayo de 2026.- SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L Alberdi 563.

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