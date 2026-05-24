Autovía Artigas: Detuvieron a sujeto que tenía pedido de captura vigente

Anoche se hizo efectivo el ingreso y alojamiento en la Alcaidía de esta Jefatura Departamental de un ciudadano mayor de edad, sobre quien pesaba un requerimiento judicial de detención de alcance nacional.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento que condujo a la interrupción de su libertad ambulatoria fue ejecutado por personal del Puesto Caminero Mabragaña, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. Los efectivos apostados en dicho control vial detectaron la vigencia de la manda restrictiva tras compulsar los datos del sospechoso en el sistema.

De acuerdo a las constancias oficiales, el ciudadano en cuestión presentaba un pedido de captura activo emanado del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal. El mandamiento judicial en vigor dispone la inmediata detención del encartado a los fines de dar efectivo cumplimiento a una pena de dos años de prisión de ejecución efectiva, tras haber sido hallado penalmente responsable del delito de amenazas coactivas.

Por disposición de la magistratura interviniente, el causante permanecerá alojado en las instalaciones de esta Jefatura, bajo una medida de custodia preventiva. Dicha condición se mantendrá inalterable hasta tanto se recepcione formalmente el correspondiente exhorto y pedido de extradición por parte de las autoridades judiciales de la jurisdicción requirente, habilitando así su posterior traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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