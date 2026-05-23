Autovía del Mercosur recauda millones en peajes y no tiene una ambulancia en la ruta para salvar vidas

La concesionaria Autovía del Mercosur reconoció que no cuenta con ambulancias propias para asistir emergencias en la ruta que administra y cobra. Fueron los Bomberos Voluntarios de Ceibas quienes salvaron la situación —y posiblemente una vida— el viernes 22 de mayo.

Un camionero de 42 años quedó atrapado bajo su propio vehículo en la tarde del viernes, sobre la Autovía Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 119.

El hombre, oriundo de La Plata, conducía un Mercedes Benz 2045 con semirremolque de la empresa Andreani en sentido Buenos Aires–Entre Ríos cuando sufrió una falla en el sistema de suspensión. Al intentar repararla en el lugar, quedó atrapado. Necesitaba ayuda urgente. La concesionaria, no estaba.

Cuando la Policía Caminera de Brazo Largo requirió asistencia sanitaria a la empresa Autovía del Mercosur —concesionaria de ese tramo vial y perceptora del peaje que paga cada vehículo que circula por ahí—, la respuesta fue lapidaria: no tienen ambulancia. Una omisión que, en emergencias de mayor gravedad, puede costar una vida.

«Manifestamos nuestra preocupación ante la falta de disponibilidad de ambulancias de apoyo para atender este tipo de emergencias sobre las rutas privatizadas a una empresa privada», resaltaron desde Bomberos Voluntarios de Ceibas que terminaron asistiendo al herido, ante la inacción de la concesionaria.

La situación expuso una cadena de recursos ausentes o comprometidos. La ambulancia del Centro de Salud de Brazo Largo ya estaba realizando otro traslado. El Hospital Eva Duarte de Ceibas tampoco tenía su unidad disponible, por el mismo motivo.

Desde el hospital pudieron enviar solo a un enfermero. La única ambulancia que llegó al lugar fue la del Móvil N° 12 de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, que movilizó su dotación, trasladó al paciente a Ceibas, y luego —ya cerca de la medianoche— lo derivó al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó a las 20:54 hs y quedó internado.

La Autovía del Mercosur administra un tramo de alta circulación de carga pesada y tránsito interprovincial. Cobra peajes en varios puntos de la ruta. Sin embargo, según trascendió del episodio, no dispone de cobertura sanitaria propia para emergencias en la vía.

La concesión le otorga el derecho a recaudar; la obligación de garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes circulan pareciera ser más difusa. Dos rutas en mal estado son el escenario de accidentes y la falta de ambulancias propias expone un déficit grave.

El paciente llegó al Hospital Centenario de Gualeguaychú a las 20:54 hs., más de dos horas y media después del accidente. Llegó gracias a los Bomberos Voluntarios —no a la concesionaria.

No es un problema de capacidad local: los centros de salud de la zona tienen recursos, pero limitados, y los sistemas de emergencia funcionan en equilibrio frágil. Cuando dos traslados simultáneos consumen las ambulancias disponibles, la red pública queda sin respaldo. En ese escenario, la empresa concesionaria debería ser el último recurso. Pero en este caso fue directamente un recurso inexistente.

El Móvil N° 12 regresó a la base de los Bomberos Voluntarios de Ceibas a las 23:12 hs. Cerca de cinco horas de operativo. Los voluntarios no cobran. La concesionaria, sí.

Cronología del incidente

18:23 Accidente en km 119 de la Ruta 12. Camionero queda atrapado al intentar reparar falla mecánica.

— Policía Caminera solicita ambulancia a la concesionaria Autovía del Mercosur. Respuesta: no tienen.

— Ambulancia del Centro de Salud de Brazo Largo y del Hospital de Ceibas: ambas en traslados. Solo un enfermero disponible.

— Bomberos Voluntarios de Ceibas movilizan el Móvil N° 12. Son los únicos en llegar con ambulancia.

20:54 El paciente ingresa al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Queda internado.

23:12 El Móvil N° 12 regresa a la base de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

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