Concepción del Uruguay: El Hospital Urquiza en la frontera de las cirugías Cardiovasculares

Lo que empezó como una apuesta en condiciones adversas hoy es un caso de referencia para la salud pública provincial. El Hospital Justo José de Urquiza acumula más de 350 cirugías cardíacas centrales desde que reactivó y reformuló su programa cardiovascular en la post pandemia, en un proceso que combinó especialistas de primer nivel, incorporación tecnológica progresiva y trabajo sostenido en equipo.

El programa está coordinado por el doctor Guillermo Gutiérrez, quien junto al doctor Manuel Clusa conforma un equipo quirúrgico de primer nivel con actividad en el Hospital Universitario Austral, el Sanatorio Otamendi y Miroli y la Clínica Montegrande, formación en centros nacionales e internacionales, publicaciones en revistas científicas especializadas y docencia activa.

Una base académica y clínica que se traduce directamente en la calidad y seguridad de cada intervención. «La idea fue reformular el programa y llevarlo a otro nivel de complejidad, con técnicas y un estándar de trabajo que antes no estaban disponibles en la región” expresó el Dr. Gutierrez.

NÚMEROS QUE HABLAN

Los resultados estadísticos del período reflejan un desempeño destacado, especialmente si se considera la complejidad del perfil de pacientes atendidos. De las más de 350 cirugías realizadas, aproximadamente el 40% correspondió a urgencias y emergencias con pacientes críticos —incluyendo disecciones aórticas y otros cuadros de riesgo vital inmediato—, lo que da la pauta del nivel de exigencia al que opera el equipo de manera sostenida.

En el segmento de cirugías coronarias programadas, el resultado fue aún más contundente: mortalidad del 0,6%, un dato que sitúa al programa en línea con los estándares de los mejores centros del país. Además, más del 95% de esas cirugías coronarias se realizaron sin circulación extracorpórea y con conductos totalmente arteriales, una técnica que la evidencia médica asocia a mayor durabilidad de los resultados.

El programa se distingue principalmente por el tipo de intervenciones que ofrece, entre las que se destacan las plásticas valvulares complejas y las cirugías de aorta ascendente y arco aórtico con reemplazo total, parada circulatoria e hipotermia profunda: uno de los procedimientos más exigentes de toda la cirugía cardiovascular.

También se atienden las disecciones aórticas de emergencia, situaciones de altísimo riesgo vital que el equipo del Urquiza ha podido resolver in situ, evitando traslados que en muchos casos comprometen la vida del paciente.

La cirugía mínimamente invasiva es además una táctica de abordaje que el equipo aplica de manera habitual —tanto para patologías valvulares como coronarias— siguiendo la misma línea de trabajo que desarrolla en los distintos centros donde actúa.

TECNOLOGÍA Y EQUIPO

La incorporación de ecocardiografía transesofágica intraoperatoria fue un salto cualitativo para el servicio, permitiendo controlar en tiempo real la efectividad de las reparaciones valvulares. A eso se suma una mesa de anestesia de última generación y una política de selección rigurosa de prótesis e implantes.

El equipo va mucho más allá de los cirujanos. El doctor Guillermo Holzmann, especialista en anestesia cardiovascular del Hospital Alemán, conduce la anestesia; Soledad Cabalier coordina el área técnica quirúrgica e instrumentación; y Martín Clérici, perfusionista, sostiene y actualiza permanentemente las técnicas de perfusión y circulación extracorpórea. En el plano de la cardiología clínica, el doctor Omar Martin —jefe del servicio— es el responsable de la ecocardiografía y las imágenes intraoperatorias. El doctor Gastón Pascal coordina el perioperatorio, mientras que el doctor Santiago Poncio tiene a su cargo la recuperación crítica del primer día posquirúrgico.

El hospital cuenta además con Residencia de Cardiología, cuyos médicos en formación participan activamente del programa. No solo se trata de una contribución operativa al servicio, es también la garantía de q

ue el conocimiento se transfiere y de que el interior de la provincia cuenta con profesionales formados en el más alto nivel de complejidad.

VISIÓN DE FUTURO: CIRUGÍA CORONARIA MÍNIMAMENTE INVASIVA

En el último período se dio inicio a la cirugía coronaria mínimamente invasiva por minitoracotomía izquierda, un abordaje que evita la apertura total del tórax y permite una recuperación más rápida, con menor trauma para el organismo y alta precoz del paciente.

Desarrollar este tipo de programa no es una tarea menor. La técnica demanda años de entrenamiento quirúrgico específico, un equipo altamente coordinado y una infraestructura adecuada. Por eso, muy pocos centros en Argentina y en América Latina lo hacen. Que el Hospital Urquiza esté transitando ese camino es un indicador del nivel al que llegó el servicio, construido con trabajo sostenido y sin atajos.

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