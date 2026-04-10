Concepción del Uruguay: Sujeto caminaba con un fusil y joyas robadas. Fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, en una intervención destacada por la agudeza del personal policial, efectivos de la Comisaría Primera lograron detener este jueves a un hombre de 40 años que acababa de sustraer elementos de una vivienda. El delincuente fue interceptado mientras caminaba tranquilamente por la calle transportando un arma larga y diversos objetos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 horas, cuando una patrulla que circulaba por calle Pablo Lorentz visualizó a un sujeto que llevaba al hombro una funda de grandes dimensiones, compatible con el transporte de un arma de fuego.

Al ser interceptado, el hombre intentó evadir el control asegurando que se trataba de un rifle de aire comprimido. Sin embargo, ante el nerviosismo del sospechoso y sus contradicciones al brindar su identidad, los agentes procedieron a un palpado preventivo. En sus bolsillos, el sujeto ocultaba una gran cantidad de relojes, cadenas, medallas y aros, de los cuales no pudo acreditar propiedad.

Mientras los efectivos trabajaban en el lugar con el aprehendido, se presentó un vecino de 69 años, domiciliado a pocos metros del operativo. El hombre relató que, al regresar a su casa tras realizar unas compras, encontró el fondo de su vivienda violentado y todas las habitaciones revueltas.

Al observar los elementos que la policía le había incautado al sospechoso, el vecino reconoció de inmediato todas sus pertenencias: desde las joyas y el teléfono celular de su esposa, hasta el arma larga que el delincuente llevaba al hombro.

Por disposición de la Fiscal en turno, Dra. Lara Plescia, se procedió al secuestro de:

Un fusil calibre .22 LR, marca Sauro, con su respectiva funda.

Una medalla dorada al mérito, relojes, dijes y diversas piezas de joyería.

Un teléfono celular marca Redmi y dinero en efectivo.

El delincuente, identificado como un hombre de 40 años oriundo de la ciudad de Villaguay, fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera bajo el cargo de Hurto en Flagrancia. Tras las pericias de Policía Científica, los elementos recuperados fueron restituidos a sus legítimos dueños.

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