La final del Campeonato Entrerriano de Triatlón se disputará en Concepción del Uruguay

La agenda deportiva de Concepción del Uruguay tendrá una nueva competencia. Será este sábado en la Isla del Puerto, donde se disputará la cuarta fecha del Campeonato Entrerriano de Triatlón. La largada será a las 14.30, finalizando la actividad a las 17.30 con la premiación.

La competencia principal de modalidad sprint tendrá un recorrido de 750 metros de natación frente a la Isla, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo sobre la avenida de la Costanera en la Isla del Puerto.

La competencia será fiscalizada por la Asociación Entrerriana de Triatlón, con acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, y el apoyo logístico de Prefectura Naval Argentina, División Tránsito Municipal y la Policía de Entre Ríos.

Participarán del Triatlón alrededor de 60 atletas de toda la provincia, siendo clasificatorio para la Copa Nacional de Triatlón 2026.

Circulación restringida

Por razones de seguridad, será restringido el tránsito vehicular de ingreso y salida de la Isla en el horario de 14 a 17.

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