lunes 25 mayo 2026

Por la niebla, automovilista chocó de frente contra una camioneta sobre ruta entrerriana

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 70 de la Ruta Nacional 18, en jurisdicción de Tabossi. La neblina reducía notablemente la visibilidad.

Un joven de 21 años resultó con lesiones leves luego de protagonizar un choque frontal entre un automóvil Fiat Uno y una camioneta Toyota Hilux sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 70, en jurisdicción de la localidad de Tabossi.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6 de este domingo, en medio de una intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad en la zona.

Accidente sobre Ruta 18, en Tabossi (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente sobre Ruta 18, en Tabossi (foto Policía de Entre Ríos)

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el Fiat Uno era conducido por un joven de 21 años, quien circulaba en sentido este-oeste.

Por causas que se intentan establecer, el vehículo se habría cruzado de carril y colisionó de manera frontal contra la camioneta, en la que se trasladaba un matrimonio.

Accidente sobre Ruta 18, en Tabossi (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente sobre Ruta 18, en Tabossi (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital de Viale, donde quedó en observación médica.

Los ocupantes de la camioneta, en tanto, resultaron ilesos.

Accidente sobre Ruta 18, en Tabossi (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente sobre Ruta 18, en Tabossi (foto Policía de Entre Ríos)
Accidente sobre Ruta 18, en Tabossi (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente sobre Ruta 18, en Tabossi (foto Policía de Entre Ríos)

En el lugar trabajó personal policial de la comisaría de Tabossi junto a efectivos de la División Accidentología Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque.

La causa fue caratulada como actuaciones simples para establecer forma y circunstancias del accidente de tránsito con lesiones leves. (Elonce)

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