Gualeguaychú: Detuvieron a un adolescente con 79 envoltorios de cocaína en plena vía pública

El procedimiento se realizó en la zona de Bolivia y Clavarino. También secuestraron dos envoltorios con cannabis sativa.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Gualeguaychú luego de que la Policía le encontrara 79 envoltorios de cocaína durante un procedimiento de identificación en la vía pública.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 11, en la intersección de Bolivia y Clavarino, según se informó oficialmente.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 79 envoltorios de nylon con una sustancia pulverulenta blanca que, tras el test correspondiente, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 gramos.

Además, también fueron incautados dos envoltorios de nylon con cannabis sativa, con un peso de 4 gramos.

La intervención quedó en manos de la Agente Fiscal número 5, Natalia Bartolo, mientras que el menor fue puesto a disposición de la Justicia. Ahora

Comparte esto: Twitter

Facebook

