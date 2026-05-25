La cosecha de sorgo en Entre Ríos se encuentra cerca de su finalización

En el ciclo 2025/26 el área destinada a la siembra de sorgo en la provincia de Entre Ríos fue de 55.000 hectáreas, de las cuales el sorgo granífero ocupa el 56% del área y el 44% restante corresponde a sorgos forrajeros o doble propósito.

De acuerdo a la información publicada por el SIBER, a nivel provincial se cosechó el 80% del área implantada con granífero, es decir, una superficie cercana a las 25.000 hectáreas.

En relación al rendimiento promedio provincial, el valor se está posicionando entre 3.500 a 4.000 kg/ha.

Los lotes que todavía restan por ser cosechados se asocian a siembras tardías o bien de segunda sobre rastrojos de trigo y que, en general, se vieron menos afectados por el pulso seco de mediados de enero a inicios de febrero.