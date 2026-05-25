Se durmió en la camioneta, lo despertó la policía, chocó a efectivo, escapó y lo detuvieron tras persecución

Un hombre de 38 años fue aprehendido en Villaguay luego de escapar de la policía en una camioneta, tras atropellar a un uniformado. Un efectivo sufrió lesiones leves durante el procedimiento.
Un violento episodio ocurrió este domingo en Villaguay, luego de que un hombre, que se encontraba dentro de una camioneta estacionada, embistiera a un efectivo policial y escapara a gran velocidad por distintas calles de la ciudad.
Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, todo comenzó tras un llamado a la línea de emergencias 101 que alertó sobre una persona aparentemente descompensada dentro de una camioneta ubicada cerca de la rotonda de calles S. Retamar y Vélez Sarsfield.
Cuando los funcionarios policiales llegaron al lugar para asistir e identificar al conductor, el hombre encendió repentinamente el vehículo y comenzó a realizar peligrosas maniobras de avance y retroceso.
Embistió a un efectivo y escapó por la ciudad
Durante la secuencia, el conductor impactó contra un funcionario policial y atentó contra la integridad física del personal actuante. Luego emprendió la fuga por distintas arterias de Villaguay a elevada velocidad, poniendo en riesgo a terceros y la seguridad vial.
A partir del rápido despliegue policial, móviles y motovehículos iniciaron una persecución que permitió localizar la camioneta en inmediaciones de calles Paraná y Montenegro.
En ese sector, el conductor descendió del rodado y fue inmediatamente reducido y detenido por los efectivos intervinientes. El hombre tiene 38 años y quedó supeditado a la causa por disposición de la Fiscalía.
Secuestraron la camioneta y el policía sufrió lesiones leves
La causa fue iniciada por los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daños en bienes del Estado, lesiones y conducción temeraria. Además, se procedió al secuestro formal de una camioneta Toyota Hilux, que quedó bajo resguardo judicial.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica y Judiciales, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.
Por otra parte, el efectivo policial lesionado fue trasladado para recibir atención médica y se confirmó que sufrió heridas de carácter leve. Desde la Jefatura Departamental destacaron el rápido accionar y profesionalismo del personal policial que intervino en el operativo.
Elonce