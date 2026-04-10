Comienza en Caseros la Diplomatura Universitaria en Administración Contable de UTN

La Municipalidad de Caseros y la UTN FRCU han firmado días atrás un Convenio para desarrollar una nueva propuesta de formación en la localidad. Se trata de la Diplomatura Universitaria en Administración Contable y está destinada a quienes buscan adquirir herramientas contables y administrativas aplicadas al mundo laboral.

La capacitación dará inicio el martes 5 de mayo de 2026 en la Ex Sala del Honorable Concejo Deliberante (calle 4 entre 27 y 29), tendrá una duración de 7 meses y se cursará de forma presencial los días martes de 18 a 21 hs.

La modalidad de cursado será un Taller con desarrollo teórico–práctico y estará a cargo de la docente, Prof. Universitaria Moira Pereyra.

La Diplomatura tendrá un costo inicial de $30.000 para residentes de Caseros y $55.000 para residentes de la región.

Algunos de los ejes temáticos que se abordarán durante la cursada son: La Ciencia Contable; Estados contables; Actividad presupuestaria y financiera; Mercado laboral; Legislación impositiva; Pymes y contexto socioeconómico.

Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan en el siguiente formulario online: https://forms.gle/ NWxLrqu7rbLz8hy76

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