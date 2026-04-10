Obras públicas en Caseros

La Municipalidad de Caseros avanza en distintas obras y tareas de mantenimiento en diversos sectores de la localidad.

Se ha comenzado con lo que será la obra de pavimentación de la calle 4. Actualmente los operarios se encuentran trabajando sobre calle 4 entre 23 y 25, realizando la nivelación del terreno. Mientras duren estos trabajos el tránsito se verá interrumpido por lo que se solicita precaución al circular por la zona.

El proyecto de esta obra prevé la pavimentación de toda la calle 4, hacia el sector este de la localidad, y tiene como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el drenaje pluvial en días de abundantes precipitaciones.

Por otra parte, personal municipal continúa desarrollando tareas de reparación y acondicionamiento de luminarias en el alumbrado público de Caseros.

Los trabajos se han estado realizando en calles 25 y 4, 2 y 19, calle 23 y otros puntos de la localidad, con el objetivo de mejorar la iluminación de dichas zonas y garantizar su funcionamiento.

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