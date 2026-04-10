El Club Rivadavia jerarquiza su vóley formativo con una fuerte inversión en tecnología e infraestructura

La Subcomisión de Vóley de la institución anunció la adquisición de equipamiento de élite y el inicio de obras estratégicas en el estadio, consolidándose como un referente regional en la formación de deportistas.

En un contexto de constante crecimiento, el Club Atlético Rivadavia continúa dando pasos firmes hacia la profesionalización de su departamento de Vóley. La Subcomisión de la disciplina confirmó recientemente un ambicioso plan de inversión que combina la renovación de materiales básicos con la incorporación de tecnología de avanzada y reformas estructurales en su estadio.

Materiales de Primera Línea

Con el objetivo de brindar a sus categorías formativas las mejores herramientas de aprendizaje, el club concretó la compra de 20 balones Pintier Super Extra (Art. 302) y una red profesional de la misma marca. Esta adquisición no solo beneficia los entrenamientos diarios, sino que jerarquiza la localía en partidos oficiales y en el tradicional Torneo Nocturno de Verano, uno de los eventos más esperados del calendario deportivo local.

Innovación Aplicada al Rendimiento

Lo que distingue al «Tricolor» en la región es su apuesta por el entrenamiento técnico especializado. A su actual equipamiento —que ya cuenta con máquina de remate, aros de precisión y de recepción— se sumará próximamente una máquina de bloqueo y defensa de fabricación propia.

«Buscamos que nuestros chicos tengan herramientas de élite. La tecnología nos permite perfeccionar gestos técnicos que, de otra forma, llevarían mucho más tiempo desarrollar», destacaron desde la Subcomisión.

Obras en el Estadio: El Sueño de la Localía

En el plano de infraestructura, el club inició la reubicación de sus dos canchas dentro del estadio. Esta obra es estratégica: permitirá cumplir con los requisitos reglamentarios de las Ligas Oficiales, garantizando que el club pueda recibir competencias federadas en su casa. El proyecto se completa con la fabricación de nuevas plataformas para árbitros, mejorando la logística integral de cada jornada.

Un Proyecto con Sello Propio

Este salto de calidad es el resultado de una gestión enfocada en el profesionalismo y el compromiso de la familia del club. Con estas mejoras, el Club Rivadavia no solo fortalece su presente deportivo, sino que se proyecta como un polo de referencia para el vóley en toda la zona, priorizando siempre el desarrollo integral de sus jóvenes atletas.

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