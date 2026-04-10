Abordaje territorial de Inaubepro en Caseros

El jueves 16 de abril de 9 a 13 horas el Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) realizará un abordaje territorial en Caseros para la gestión de Becas Secundarias.

Un equipo de Inaubepro llegará a la localidad para brindar ayuda a estudiantes secundarios y sus familias que quieran solicitar Becas para el presente ciclo lectivo, facilitando la inscripción, consulta y asesoramiento.

Los objetivos principales son asistir en la tramitación de becas, verificación de documentación y resolver dudas sobre el sistema de becas provincial.

Los interesados en gestionar Becas Secundarias podrán acercarse el jueves 16 de abril a la Sala de Reuniones “Alfredo Soria” (Calle 23 N°456) de 9 a 13 horas.

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