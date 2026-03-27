Decomisan casi 40 kilos de chacinados sin habilitación tras operativo de control en rutas y comercios

Las direcciones de Veterinaria y Bromatología llevaron adelante controles vehiculares de manera conjunta con la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos.

Durante los procedimientos, se inspeccionaron vehículos particulares y transportes de alimentos, sin detectarse infracciones ni irregularidades, destacándose un alto nivel de cumplimiento en la documentación exigida.

Las tareas de fiscalización se extendieron también a carnicerías de la ciudad. En uno de los comercios inspeccionados, los agentes detectaron la elaboración de chacinados sin habilitación provincial, lo que derivó en el decomiso de aproximadamente 38 kilos de mercadería.

Según se informó oficialmente, los productos fueron desnaturalizados y dispuestos conforme a los protocolos vigentes, a fin de evitar su consumo y resguardar la salud de la población.

La subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, destacó la importancia de estos controles y señaló que “el cuidado de la alimentación es fundamental para la salud de la población”. En ese sentido, remarcó que desde la municipalidad “garantizar alimentos seguros no es solo una obligación del Estado, sino una política central para mejorar la calidad de vida y prevenir riesgos sanitarios”.

Desde la municipalidad recordaron además que la producción de chacinados y derivados cárnicos requiere habilitación obligatoria, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones, en el marco de una política sostenida de control sanitario.

Finalmente, las áreas intervinientes subrayaron que este tipo de operativos permite fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar la seguridad alimentaria, en resguardo de la salud pública.