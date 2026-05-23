Hospitalizaron a tres personas tras choque entre un camión y una camioneta la Ruta Nº16

El accidente de tránsito ocurrió sobre la Ruta Provincial Nº16, en el acceso a la localidad de Carbó. Los ocupantes de una camioneta fueron trasladados al hospital de Gualeguay.
Un choque entre un camión y una camioneta en Ruta Nº16 dejó como saldo tres personas hospitalizadas durante la noche de este viernes, en inmediaciones del acceso oeste a la localidad de Carbó, en el departamento Gualeguaychú.
El siniestro ocurrió alrededor de las 20:50 en el kilómetro 6 de la Ruta Provincial Nº16, donde personal de Comisaría Carbó encontró la calzada totalmente obstruida tras la colisión entre un camión Volvo 380 con acoplado y una camioneta Renault Oroch.
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, ambos vehículos circulaban en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, la camioneta habría intentado sobrepasar al transporte de carga.
Cómo ocurrió el accidente
Según se informó, al llegar al acceso oeste de Carbó, el conductor de la Renault Oroch habría realizado un giro brusco hacia la izquierda con intención de ingresar a la localidad, cruzándose delante del camión y provocando el impacto.
El conductor del camión, un hombre de 59 años domiciliado en Larroque, no sufrió lesiones. En tanto, el conductor de la camioneta, de 79 años y oriundo de Gualeguay, viajaba acompañado por su esposa, también de 79 años, y su hijo de 41 años.
Los tres ocupantes de la camioneta fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención médica, mientras se aguardaba el informe oficial sobre el carácter de las lesiones.
Intervención judicial
La Fiscalía en turno tomó intervención en el hecho y dispuso la participación de personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en el lugar del accidente.
Además, se ordenó practicar el test de alcoholemia al conductor del camión mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial. (Elonce)