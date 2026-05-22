La Justicia desestimó la denuncia penal de la concejal Percara contra el intendente Lauritto

La denuncia penal que conmocionó el arco político local en las últimas horas sumó una definición clave en los tribunales de Concepción del Uruguay.

La Justicia resolvió desestimar formalmente la presentación efectuada por la concejal Karina Percara (bloque Juntos por Entre Ríos) contra el presidente municipal, Dr. José Eduardo Lauritto.

La resolución judicial se conoció en la jornada de este viernes, luego de que se analizaran los elementos y testimonios en torno al episodio ocurrido el pasado miércoles 20 de mayo en las instalaciones del Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.

De acuerdo a lo expuesto en su momento por la legisladora local de la oposición, el cruce se produjo en la antesala de un acto oficial de entrega de escrituras de viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Según el relato de Percara, el intendente se encontraba dialogando con un grupo de funcionarios sobre el avance de las obras de asfaltado en la ciudad. Fue en ese momento cuando la concejal intervino manifestando: «Y sin contar que no tenemos la planta asfáltica funcionando». De acuerdo a la denuncia de la edil, la frase desencadenó una reacción en tono agraviante por parte del jefe comunal, quien presuntamente le habría proferido descalificaciones institucionales y personales.

Por su parte, el intendente José Eduardo Lauritto se refirió públicamente a la acusación y negó de forma categórica haber ejercido cualquier tipo de violencia, hostigamiento o amenaza. El mandatario contextualizó la discusión y aclaró que el intercambio de opiniones se originó, en realidad, por cuestionamientos vinculados a las intervenciones y obras de puesta en valor que el Municipio viene ejecutando en edificios del patrimonio histórico local, tales como el Museo Casa de Delio Panizza y otros espacios de relevancia cultural.

En ese sentido, Lauritto defendió las inversiones de la comuna y lamentó la postura de ciertos sectores de la oposición, señalando que se tiende a «criticar incluso cuando las obras se están haciendo» para el beneficio y resguardo de la comunidad uruguayense. Tras evaluar los hechos descritos y el marco normativo, las autoridades judiciales determinaron este viernes que la situación no configuró la comisión de un delito penal, procediendo al archivo y desestimación de la causa.

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