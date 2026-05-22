Tiempo en Entre Ríos: el fin de semana largo comenzará muy frío y con neblinas

Las temperaturas bajas se mantendrán durante el sábado y domingo. A partir del lunes 25 de mayo, las mínimas serán de 10°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este sábado el cielo estará parcialmente nublado en la provincia. Por otro lado, no se registran alertas por lluvias ni inestabilidad.

Para el el domingo, se prnostica que las mínimas se ubicarán entre los los 7°C, con mañanas muy frías. A partir del lunes se anuncia que subirán las temperaturas y se mantendrán durante toda la semana.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 16 grados. En la capital y alrededores se anuncian neblinas y cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 5 grados y una máxima de 16 grados. Allí también se prevé un sábado con neblinas y cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 15 grados. En estas localidades se pronostican nieblas y un día parcialmente nublado. Ahora

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