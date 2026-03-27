Legisladores pidieron que responsables de CARU declaren por la planta de Paysandú

En el marco de la acción judicial que impulsan los diputados nacionales, solicitaron la declaración testimonial de los principales responsables de la CARU sobre la planta de combustible sintético en Paysandú.
Planta de Paysandú. Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, realizaron una nueva presentación ampliando las medidas probatorias y solicitaron la declaración testimonial de los principales responsables de la CARU, Raúl Luis Montero y Francisco Mansanta.
Al respecto, Michel manifestó que “entendemos que la salida a este conflicto es la aplicación de la ley y lo que estamos haciendo es lo que debería hacer Frigerio. La justicia terminará haciendo el trabajo que la gestión provincial evita”.
Asimismo, señaló que “en esa línea, nosotros seguimos profundizando este camino de actuar preventivamente, solicitar medidas a la justicia, generar pruebas y difundir información, siempre a luz de la normativa vigente dada por el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso ‘Botnia-UPM’”.
Entre otras cosas, los legisladores pidieron dos medidas claves: que la justicia designe a un perito biólogo de oficio y se reservaron la facultad de designar un consultor técnico de parte para que lleve a cabo las tareas técnicas periciales. La intención es consensuar el nombre del profesional con los vecinos de Colón.