viernes 27 marzo 2026

Comienza el próximo miércoles el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de marzo, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Los pagos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril.

 

Cronograma de pago

  • Miércoles 1 de abril: hasta 1.150.000 pesos.
  • Lunes 6 de abril (se acredita el jueves 2 de abril): desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.
  • Martes 7 de abril: desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.
  • Miércoles 8 de abril: desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.
  • Jueves 9 de abril: superior a 2.190.001 pesos.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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