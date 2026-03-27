Investigan a inspectores municipales de Tránsito por presunta falsificación de documentación

Según informó la Policía, este jueves se realizaron dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa. Durante los procedimientos, se secuestraron elementos de interés y se notificó a un ciudadano mayor de edad.

La investigación se originó el pasado sábado, alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un hombre se presentó en la Jefatura de Policía a bordo de un motovehículo. El personal advirtió que el rodado carecía de chapa patente y espejos, y que el conductor no contaba con seguro ni cédula de identificación, además de poseer la licencia de conducir vencida. Frente a estas irregularidades, se procedió a la retención del vehículo.

Posteriormente, al verificar la numeración del motor en el registro de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se constató que el motovehículo tenía pedido de secuestro por robo, a partir de una denuncia radicada en la provincia de Buenos Aires.

La Fiscalía local tomó intervención en el hecho, dispuso la identificación del conductor y el secuestro del rodado, dando inicio a las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a fuentes de la investigación, la causa se encuentra vinculada a la posible utilización de documentación apócrifa para la circulación o recuperación de motovehículos. No se descarta la participación de particulares y de personal vinculado al área de Tránsito.

La investigación continúa en curso bajo la intervención de la Fiscalía en turno.

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