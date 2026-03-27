Salud realizó un abordaje territorial en el Departamento Uruguay destinado a las comunidades isleñas

La jornada fue encabezada por el titular de la cartera sanitaria, junto a un equipo interdisciplinario de profesionales, quienes desarrollaron controles de atención primaria, prestaciones odontológicas y la actualización de esquemas de vacunación, fortaleciendo así las políticas de prevención y promoción de la salud en zonas de difícil acceso.

En este marco, además de relevar las patologías más frecuentes en la población, se detectaron dos casos de anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede comprometer la vida, los cuales fueron abordados de manera oportuna por el equipo sanitario. Asimismo, a estos pacientes se les dejó la medicación correspondiente y se brindó instrucción sobre cómo proceder ante la eventualidad de nuevos episodios, teniendo en cuenta que, al tratarse de una zona remota, el acceso a la atención sanitaria inmediata resulta limitado.

Es importante destacar que todas las atenciones brindadas durante el operativo fueron registradas en el Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader). De este modo, si los pacientes acuden a un establecimiento sanitario o vuelven a ser asistidos en otro operativo, tendrán su información sanitaria disponible en la historia clínica electrónica.

Tras la recorrida, Blanzaco destacó: «Este tipo de intervenciones territoriales son fundamentales porque refuerzan una estrategia sanitaria centrada en la equidad, que reconoce las particularidades de cada comunidad y promueve el acceso efectivo a la salud». El funcionario agradeció el apoyo de la Prefectura Naval Argentina para el desarrollo de estas acciones, «desde el Ministerio de Salud continuamos fortaleciendo la presencia del Estado en zonas de difícil acceso, consolidando redes de cuidado, acompañamiento y seguimiento, y en esta oportunidad no lo podríamos haber hecho sin la ayuda de la tripulación del guardacostas Ushuaia».

Acompañando al ministro de Salud Daniel Blanzaco, integraron el equipo sanitario los directores generales del Primer Nivel de Atención y de Hospitales, Gladys Arosio y Mauro González, respectivamente, así como el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres, los directores de los CAPS Dr. Bartolomé Giacomotti y Tomás de Rocamora, Daniela Pertus y Matías Cabral, respectivamente, la odontóloga del Hospital Felipe Heras María José Cayón, junto a Jorge Chávez y Samanta Choplin del equipo de Emergencias 107 de Concordia.