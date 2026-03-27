Violento ataque a turista elisense en Brasil: le patearon la cabeza y lo dejaron inconsciente

Un turista entrerriano, oriundo de Villa Elisa, fue víctima de un violento asalto en Brasil, donde tres motochorros lo golpearon para robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en la costanera de Barra da Tijuca en Río de Janeiro, una de las zonas más concurridas de la ciudad brasileña.

La secuencia dura menos de 30 segundos y quedó registrada por cámaras de seguridad. En las imágenes, se observa cómo dos motos, que circulaban en sentido contrario al tránsito, se detienen cerca del turista. Los asaltantes, todos con casco, lo sorprenden en plena calle: el hombre intenta escapar por una bicisenda, pero lo alcanzan y lo tiran al suelo.

Con la víctima en el piso e indefensa, uno de los ladrones le dio dos patadas en la cabeza, lo que le provocó pérdida de conocimiento. Con la víctima ya indefensa, aprovecharon para revisar sus bolsillos y sustraer objetos de valor, ya con la ayuda de un tercer cómplice.

Después del robo, los tres suben a las motos -un cuarto delincuente se quedó arriba de uno de los rodados- y se van del lugar, dejando al entrerriano tendido en el suelo e inconsciente en plena vía pública.

Si bien la víctima no realizó la denuncia, las autoridades de Río de Janeiro iniciaron un operativo para dar con los responsables, pero hasta el momento no hay detenidos.

El Entre Ríos