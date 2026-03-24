San Justo: Se mejoran instalaciones en escuela N° 10 «Dolores Costa de Urquiza»

La obra de emergencia se lleva adelante a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. Comprende una superficie de 250 metros cuadrados e incluye intervenciones en el área de gobierno del establecimiento, donde funcionan la dirección, secretaría y dependencias administrativas, y en dos aulas con su galería de vinculación.

En el sector administrativo, un temporal provocó daños en la cubierta existente, dejando expuesta la estructura de madera a la intemperie. Esta situación generó un importante deterioro por humedad que compromete la estabilidad del sistema constructivo y afectó además las instalaciones eléctricas, lo que representa un riesgo para quienes circulan por las instalaciones diariamente.

En ese marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo que «la infraestructura escolar es una prioridad y por eso avanzamos con una planificación de obras que permita atender problemas edilicios concretos y mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento de las escuelas entrerrianas, con espacios adecuados para los chicos, el personal docente y toda la comunidad educativa», expresó.

En cuanto a la obra, el proyecto comprende una inversión provincial de 34 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 45 días. Al respecto, prevé el reemplazo de la estructura de madera deteriorada por una nueva estructura metálica, también se realizará el retiro de chapas dañadas, y se colocarán otras para garantizar mayor durabilidad, estanqueidad y seguridad estructural.

Por otra parte, en las dos aulas ubicadas al frente del edificio y en la galería que las conecta, presentan hundimiento de los pisos, situación que genera riesgos en la circulación. En este sector se procederá al levantamiento completo de los pisos existentes para ejecutar un nuevo paquete estructural que permita recuperar la nivelación y estabilidad.

Por último, se ejecutará refuerzo del sistema de desagües pluviales mediante la incorporación de cámaras, canaletas y bajadas, además de la reconexión de las existentes y la instalación de cañerías hasta el cordón de vereda. Estas mejoras permitirán una correcta evacuación del agua de lluvia y evitarán futuras filtraciones o asentamientos del terreno. La intervención está a cargo de la firma Guerrero y López.