Concepción del Uruguay: Allanamiento con secuestro en relación a reciente robo

En un rápido accionar coordinado por la División Investigaciones, se llevó a cabo esta mañana un allanamiento con resultado positivo en relación al robo sufrido por una vecina de 57 años en la zona de calles 10 de Diciembre y Corrientes.

El caso había tomado relevancia pública en las últimas horas tras la viralización de imágenes de cámaras de seguridad que mostraban al autor del hecho saltando una reja para cometer el ilícito.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento comenzó alrededor de las 10:00 horas en una vivienda ubicada en la intersección de Reibel y 12 del Norte. Allí, los efectivos notificaron a un joven de 20 años, quien sería el principal sospechoso de haber ingresado al galpón de la damnificada tras escalar el cerco perimetral.

A pesar de que en las grabaciones el autor intentaba cubrir su rostro, el trabajo de análisis de video realizado por el personal policial, sumado a entrevistas y el relevamiento de cámaras vecinas, permitió individualizar al presunto ladrón. Durante la requisa de hoy, los uniformados lograron secuestrar parte del material robado, continuando con la investigación para recuperar la totalidad de los mismos.

El operativo contó con el mandamiento del Juzgado de Garantías N° 2 y la intervención de la Fiscalía N° 1, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot.

Tras el allanamiento, el joven de 20 años fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación, quedando formalmente supeditado a la causa por «Robo calificado por escalamiento».

En el lugar trabajaron de forma conjunta la División Investigaciones, personal de la Comisaría Primera y la División Policía Científica para realizar los peritajes de rigor.

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