Colón: Estafaron a un comerciantes con las transferencias falsas y los detuvieron

En un procedimiento de relevancia llevado a cabo en la intersección de calles 12 de Abril y Laprida de la ciudad de Colón, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino tras recibir alertas de comerciantes de la zona, quienes denunciaron haber sido víctimas de maniobras fraudulentas mediante el uso de tecnología digital.

Según se confirmó a Génesis24, una pareja habría realizado diversas adquisiciones de mercadería utilizando comprobantes de pago apócrifos de la plataforma Mercado Pago. Los damnificados advirtieron, tras el retiro de la mercadería, que los montos de las transacciones nunca impactaron en sus estados de cuenta, lo que motivó la inmediata presencia de una patrulla en el sector.

En el lugar, los efectivos procedieron a la identificación de los sindicados: una mujer de 33 años y un hombre de 40 años, ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires. Ante la evidencia de la irregularidad, los involucrados hicieron entrega voluntaria de los elementos recientemente adquiridos, los cuales fueron formalmente restituidos a sus legítimos propietarios.

Informada de los pormenores, la Unidad Fiscal de Colón, ordenó el traslado de ambas personas hacia dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditados a la causa.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR COMERCIAL

A raíz de este suceso, la Jefatura Departamental Colón insta a los propietarios de establecimientos comerciales y al personal de ventas a extremar los recaudos ante pagos efectuados mediante billeteras virtuales, sugiriendo las siguientes pautas de prevención:

Verificación de Acreditación: No confíe exclusivamente en la captura de pantalla o el comprobante que exhibe el cliente en su dispositivo móvil. Confirme la acreditación del dinero directamente en su propia aplicación o resumen de cuenta antes de entregar la mercadería.

No confíe exclusivamente en la captura de pantalla o el comprobante que exhibe el cliente en su dispositivo móvil. Confirme la acreditación del dinero directamente en su propia aplicación o resumen de cuenta antes de entregar la mercadería. Alerta ante Irregularidades : Preste especial atención a comportamientos evasivos, apresurados o fallos recurrentes en la conectividad del supuesto comprador.

: Preste especial atención a comportamientos evasivos, apresurados o fallos recurrentes en la conectividad del supuesto comprador. Comunicación Inmediata: Ante cualquier sospecha de maniobra apócrifa o actitud sospechosa, se solicita dar aviso de manera inmediata al personal policial a través de la línea de emergencias o al personal de facción más cercano.

NÚMEROS DE CONTACTO:

NÚMERO GRATUITO 101 O AL FIJO 421111

SALA DE COMUNICACIONES +54 9 343 405-4033

DIVISIÓN INVESTIGACIONES E INTELIGENCIA CRIMINAL +54 9 3447 64-2315

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