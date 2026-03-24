Colón: Detenido tras sustraer un celular en zona de la terminal de ómnibus

Según se confirmó a Génesis24, pasada la medianoche, personal dependiente de la Jefatura Departamental acudió de manera inmediata a las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de Colón, a raíz de un llamado de alerta que informaba sobre la comisión de un ilícito.

De acuerdo con las diligencias practicadas en el lugar, un individuo habría sustraído un teléfono celular mediante una maniobra. Gracias al rápido despliegue de los efectivos actuantes, se logró la individualización del presunto autor del hecho.

A fin de sustanciar la carga probatoria, se procedió a la toma de testimonios y al relevamiento de registros fílmicos, elementos que resultaron determinantes para establecer la mecánica del suceso.

Puesta en conocimiento de los pormenores, la Unidad Fiscal en turno dispuso la inmediata aprehensión del sujeto, quien fue trasladado hacia la sede de la Jefatura Departamental, donde fue correctamente identificado y permanece alojado a disposición de la magistratura interviniente, supeditado a una causa que se instruye por el supuesto delito de hurto en flagrancia.

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